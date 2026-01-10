Ascolti tv di venerdì 9 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 9 gennaio 2026?
Sfida Rai1 e Canale 5: “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto?
Rai1: Tali e Quali, il film del 2026, diretto da Fabrizio Costa, con Francesco Arca, Nino Frassica e Mariana Lancellotti ha raccolto 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share.
Rai 2: Togo – Una grande amicizia, il film del 2021 diretto da Craig Gillespie con Emma Stone ha fatto compagnia a 753.000 spettatori (4.1%).
Rai 3: Perfetta illusione, il documentario diretto da Giorgio Verdelli dedicato alla musica, cabaret e medicina del cantautore e chirurgo milanese ha incuriosito 642.000 spettatori con il 3.3%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.218.000 spettatori con il 9% di share.
Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha conquistato 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% dalle 22:29 alle 23:25.
Italia 1: Harry Potter e il principe mezzosangue, il film del 2005 diretto da Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha coinvolto 1.190.000 spettatori (share 7.1%).
La7: Propaganda Live, il film del 2006, diretto da Neil Burger, con Edward Norton e Paul Giamatti ha appassionato 973.000 spettatori e il 6.6%.
Tv8: Cucine da incubo, il 25º film della serie di film di James Bond con protagonista Daniel Craig ha tenuto col fiato sospeso 290.000 spettatori con uno share del 1.7%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 364.000 spettatori con uno share del 2.3%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: 5.041.000 spettatori con 23.8% di Auditel.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.277.000 spettatori con il 25.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona Special: 1.726.000 spettatori con lo 15.1%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.670.000 spettatori con il 17.9%;
- Vita in diretta: 2.391.000 con uno share del 19.4%.
CANALE 5
- Beautiful: 2.539.000 telespettatori con uno share del 18.9%;
- Io Sono Farah: 2.182.000 con uno share del 17.4%;
- Forbidden Fruit: 2.508.000 spettatori e il 20.8% di share;
- Uomini e donne: 2.512.000 con uno share del 23%;
- La forza di una donna: 2.127.000 spettatori e il 22.8%;
- Amici di Maria: 1.730.000 con uno share del 18.5%;
- Dentro la notizia: 1.723.000 spettatori pari al 17.6% nella prima parte e 2.015.000 spettatori pari al 17.3% nella seconda parte chiamata Le Voci.