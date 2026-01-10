Ascolti tv di venerdì 9 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 9 gennaio 2026?

Rai1: Tali e Quali, il film del 2026, diretto da Fabrizio Costa, con Francesco Arca, Nino Frassica e Mariana Lancellotti ha raccolto 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share.



Rai 2: Togo – Una grande amicizia, il film del 2021 diretto da Craig Gillespie con Emma Stone ha fatto compagnia a 753.000 spettatori (4.1%).

Rai 3: Perfetta illusione, il documentario diretto da Giorgio Verdelli dedicato alla musica, cabaret e medicina del cantautore e chirurgo milanese ha incuriosito 642.000 spettatori con il 3.3%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.218.000 spettatori con il 9% di share.

Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha conquistato 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% dalle 22:29 alle 23:25.

Italia 1: Harry Potter e il principe mezzosangue, il film del 2005 diretto da Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha coinvolto 1.190.000 spettatori (share 7.1%).

La7: Propaganda Live, il film del 2006, diretto da Neil Burger, con Edward Norton e Paul Giamatti ha appassionato 973.000 spettatori e il 6.6%.

Tv8: Cucine da incubo, il 25º film della serie di film di James Bond con protagonista Daniel Craig ha tenuto col fiato sospeso 290.000 spettatori con uno share del 1.7%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 364.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 5.041.000 spettatori con 23.8% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.277.000 spettatori con il 25.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona Special : 1.726.000 spettatori con lo 15.1 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.670.000 spettatori con il 17.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.391.000 con uno share del 19.4%.

CANALE 5