Ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” contro il “Taratata“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Taratata – Auditel ieri sera, 9 febbraio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Taratata”. Chi ha vinto?

Rai 1: Cuori 3, i nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati hanno appassionato 3.033.000 spettatori pari al 16% di share nel primo episodio e 2.831.000 spettatori pari al 19.5% nel secondo episodio.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gara dei XXV Giochi olimpici invernali hanno incollato alla tv 2.626.000 spettatori pari al 13.3%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.001.000 spettatori (6.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 593.000 spettatori (4.5%).

Canale 5: Taratata, il programma televisivo italiano di genere musicale, condotto da Paolo Bonolis ha intrattenuto 2.333.000 spettatori con uno share dello 18.1%.

Italia 1: Taken 3 – L’ora della verità, il film del 2015, diretto da Olivier Megaton, scritto da Luc Besson con Robert Mark Kamen ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha interessato 712.000 spettatori e lo 3.7%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha raccolto 329.000 spettatori con 2% di share.

Nove: Viva l’Italia, il film italiano del 2012 diretto da Massimiliano Bruno con Michele Placido e Raoul Bova ha incuriosito 268.000 spettatori con lo 1.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.731.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.931.000 spettatori con il 22.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.717.000 spettatori con il 14.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.951.000 spettatori con il 20.1 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.596.000 spettatori con lo 17.2 %;

: spettatori con lo %; Vita in diretta: 1.684.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.122.000 spettatori con il 17.8% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5