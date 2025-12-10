Ascolti tv di martedì 9 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’altro ispettore” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 9 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: L’altro ispettore vs La notte nel cuore. Auditel del 9 dicembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “L’altro ispettore“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: L’altro ispettore, la nuova fiction di Rai 1 che parla di sicurezza sul lavoro, basata sui romanzi di Pasquale Sgrò con protagonista Alessio Vassallo ha incollato alla tv 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share.
Su Rai 2: Moonfall, il film del 2022 co-scritto e diretto da Roland Emmerich ha emozionato 484.000 spettatori pari al 2.8% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha appassionato 820.000 spettatori con il 4.6% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 576.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.319.000 spettatori con uno share del 14.9%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha interessato 1.246.000 spettatori con il 10.5% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.255.000 spettatori con 7.7%.
Tv8: X Factor – Il cammino verso la vittoria, lo speciale del del talent show musicale ha raccolto 241.000 spettatori con il 1.3% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha fatto compagnia a 471.000 spettatori (pari al 2.8% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.600.000 spettatori con il 21.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.274.000 spettatori con il 24.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.477.000 spettatori con il 14.2%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.562.000 spettatori con il 18.4%;
- Vita in diretta: 2.289.000 spettatori con un 20.2% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 2.003.000 con uno share del 17.1%;
- Beautiful: 1.973.000 telespettatori con uno share del 17.1%;
- Forbidden Fruit: 2.111.000 spettatori e il 18.8% di share;
- Uomini e Donne: 2.367.000 spettatori e il 24.3% di share
- La forza di una donna: 2.085.000 spettatori e il 25%;
- Amici: 1.523.000 spettatori (17.9%);
- Dentro la notizia: 1.454.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.587.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte chiamata Le Voci.