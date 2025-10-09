Ascolti tv di mercoledì 8 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 8 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha attirato l’attenzione di 3.135.000 spettatori pari allo 20.7% di share.
Su Rai 2: Occhi di gatto, la serie televisiva francese, del 2024 ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent ha raccolto 473.000 spettatori pari al 2.8%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha appassionato 1.444.000 spettatori pari allo 9.6% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 502.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: Io Canto Family, la quarta puntata del talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha intrattenuto 2.135.000 spettatori con uno share del 15.2%.
Italia 1: 3 days to kill, il film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld ha tenuto col fiato sospeso 1.087.000 spettatori con il 6.5% di audience.
La7: Lezioni di mafia: il programma televisivo condotto da Nicola Gratteri ha registrato 793.000 spettatori con il 4.5%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che de quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 557.000 spettatori con il 3.1% di share.
Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha interessato 249.000 spettatori (1.5%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 5.092.000 spettatori con il 24.5% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.035.000 spettatori con il 24.2% di share.
