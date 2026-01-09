Ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 8 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 8 gennaio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai 1: Don Matteo 15, la nuova stagione della storica fiction con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato alla tv 4.159.000 spettatori (24.8%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha raccolto 818.000 spettatori con il 6% di share.

Rai 3: Moonage Daydream, il film odissea cinematografica attraverso l’arte di David Bowie ha interessato 350.000 spettatori al 1.9% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha registrato 873.000 spettatori con lo 6.4% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 1.822.000 spettatori con il 12.3% di share.

Italia 1: Harry Potter e l’ordine della fenice, il film del 2007 diretto da David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson ha fatto compagnia a 1.123.000 spettatori con 6.4% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 1.022.000 spettatori con il 7.1% di share.

Tv8: La maschera di Zorro, il film del 1998, diretto da Martin Campbell e interpretato da Antonio Banderas ha appassionato 354.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Nove: Natale a Pemberley Manor, il film del 2018, diretto da Colin Theys, con Jessica Lowndes, Michael Rady e Cole Gleason ha emozionato 343.000 spettatori con il 1.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.991.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 5.482.000 spettatori con il 25.9%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.621.000 spettatori con il 14.6 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.532.000 spettatori con il 16.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.190.000 spettatori con il 18.5%.

CANALE 5