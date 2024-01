Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La Storia” contro “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 gennaio 2024?

Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La Storia vs Grande Fratello. Auditel ieri sera, 8 gennaio 2024

Sfida Rai1 e Canale 5: “La Storia” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Storia, la serie televisiva del 2024 diretta da Francesca Archibugi e tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante ha appassionato 4.459.000 spettatori pari al 23.5% di share.

Su Rai 2: Moon, il film del 2009, diretto da Duncan Jones, con Sam Rockwell e Kevin Spacey ha appassionato 792.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Rai 3: Farwest, il racconto di Salvo Sottile tra reportage e testimonianze live ha interessato 681.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%.

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di economia, politica e attualità condotto da Nicola Porro ha registrato 879.000 spettatori con il 5.6% di share.

Canale 5: Grande Fratello, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha incollato alla tv 2.562.000 spettatori con 18.4% di share.

Italia 1: Aquaman, il film di James Wan con protagonista Jason Momoa ha tenuto col fiato sospeso 1.525.000 spettatori pari al 8.6% di share.

La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 821.000 spettatori con uno share del 4%.

Tv8: Questa volta è guerra, il film del 2020, diretto da Tim Hill, con Robert De Niro e Uma Thurman ha divertito 434.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Nove: The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, lo spettacolo teatrale del trio di comici ha divertito 575.000 spettatori con il 3.1% di share.

