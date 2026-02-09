Ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Cuori 3, la terza stagione della serie tv serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha appassionato 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali hanno incollato alla tv 3.111.000 spettatori (15.8% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.146.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 688.000 spettatori con il 5.3% di share.

Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha coinvolto 1.876.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha registrato 1.320.000 spettatori con il 8.7%.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Django Unchained, il film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio ha tenuto col fiato sospeso 156.000 spettatori con il 1% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha attirato l’attenzione di 1.307.000 spettatori con il 6.9%. A seguire Il Tavolo al 6.7% con 736.000 spettatori.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 20.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 8 febbraio 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 0.000.000 e il 0.00 %);

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il 16.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a e il %); Da noi…a ruota libera: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

