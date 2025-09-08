Ascolti tv di domenica 7 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 7 settembre 2025
Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con l’attrice Vanessa Scalera hanno incollato alla tv 1.719.000 spettatori pari al 11.8% di share.
Su Rai 2: Il lago della vendetta, il film diretto da Didier Bivel con Camille Claris e Pierre Perrier ha tenuto col fiato sospeso 626.000 spettatori (3.7% di share).
Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha registrato 819.000 spettatori pari al 5% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 551.000 spettatori con il 4.5% di share.
Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.001.000 spettatori con uno share del 14.3%.
Italia 1: Uncharted, il film, del 2022, diretto da Ruben Fleischer ha interessato 789.000 spettatori e lo 5% di share.
La7: Il federale, il film 1961 diretto da Luciano Salce con Georges Wilson e Ugo Tognazzi ha divertito 223.000 spettatori con il 1.4%.
Tv8: GP Catalogna, il Gran Premio motociclistico di Catalogna ha coinvolto 506.000 spettatori con il 2.9% di audience.
Nove: La Corrida, il programma televisivo italiano di genere talent show e varietà condotto da Amadeus ha intrattenuto 279.000 spettatori con il 2.1% di share.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.198.000 spettatori con il 18.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.706.000 spettatori con il 21% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 settembre 2025
RAI 1
- Mondiali di Pallavolo Femminile – Italia-Turchia: 4.123.000 spettatori con il 33% di share;
- Frecce Tricolori: 1.516.000 spettatori con il 15.9% di share.
Canale 5
- Beautiful: 1.550.000 spettatori (12.5%) di share;
- Forbidden Fruit: 1.647.000 spettatori (12.7%) di share;
- Instant Family: 1.099.000 con share del 9.9%.