Ascolti tv di martedì 7 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno Mamma 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Buongiorno mamma 3. Auditel del 30 settembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano“ contro “Buongiorno Mamma 3”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno incollato alla tv 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share.
Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha intrattenuto 527.000 spettatori pari al 3.5% di audience.
Rai 3: Di uomini e cani, il film israeliano-italiano del 2024 diretto da Dani Rosenberg ha appassionato 252.000 spettatori con il 1.3% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha registrato 607.000 telespettatori pari ad uno share del 4.8%.
Canale 5: Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Raoul Bova ha raccolto 2.375.000 spettatori con uno share del 16.2%.
Italia 1: Retribution, il film del 2023 diretto da Nimród con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 1.408.000 spettatori con il 7.9% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 1.498.000 spettatori con 9.8%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha interessato 875.000 spettatori con il 5.9% di share.
Nove: Corpi da reato, il film del 2013 diretto da Paul Feig con Sandra Bullock e Melissa McCarthy ha divertito 337.000 spettatori (pari al 2.1% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.945.000 spettatori con il 23.5% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.287.000 spettatori con il 25.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.259.000 spettatori con il 15.1%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.301.000 spettatori con il 16.7%;
- Vita in diretta: 1.922.000 spettatori con un 22.1% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.873.000 telespettatori con uno share del 16.2%;
- Grande Fratello: 1.853.000 con uno share del 16.1%;
- Forbidden Fruit: 1.946.000 spettatori e il 17.8% di share;
- Uomini e Donne: 2.265000 spettatori e il 24.2% di share
- La forza di una donna: 1.945.000 spettatori e il 24.6%;
- Amici: 1.459.000 spettatori (19.8%);
- Dentro la notizia: 1.326.000 spettatori pari al 18.4% nella prima parte e 1.426.000 spettatori pari al 17.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.