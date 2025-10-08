Ascolti tv di martedì 7 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno Mamma 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Buongiorno mamma 3. Auditel del 30 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano“ contro “Buongiorno Mamma 3”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno incollato alla tv 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share.

Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha intrattenuto 527.000 spettatori pari al 3.5% di audience.

Rai 3: Di uomini e cani, il film israeliano-italiano del 2024 diretto da Dani Rosenberg ha appassionato 252.000 spettatori con il 1.3% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha registrato 607.000 telespettatori pari ad uno share del 4.8%.

Canale 5: Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Raoul Bova ha raccolto 2.375.000 spettatori con uno share del 16.2%.

Italia 1: Retribution, il film del 2023 diretto da Nimród con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 1.408.000 spettatori con il 7.9% di share.

La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 1.498.000 spettatori con 9.8%.

Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha interessato 875.000 spettatori con il 5.9% di share.

Nove: Corpi da reato, il film del 2013 diretto da Paul Feig con Sandra Bullock e Melissa McCarthy ha divertito 337.000 spettatori (pari al 2.1% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.945.000 spettatori con il 23.5 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.287.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona raccoglie 1.259.000 spettatori con il 15.1 %;

raccoglie spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.301.000 spettatori con il 16.7 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.922.000 spettatori con un 22.1% di share.

CANALE 5