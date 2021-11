Ascolti tv di domenica 7 novembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cuori” contro “All Together Now“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 7 novembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cuori vs All Together Now. Auditel ieri sera, 7 novembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: la nuova fiction ‘Cuori’ batte ‘All Together Now’ di Michelle Hunziker.

Rai 1: Cuori, la fiction dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi delle Molinette di Torino ha incollato alla tv 3.727.000 spettatori. Share dello 17.7%. Nel cast: Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari.

Su Rai 2: NCIS New Orleans, la NCIS guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride segue i casi criminali di New Orleans ha tenuto col fiato sospeso 945.000 spettatori (share al 3.9%).

Rai 3: Che tempo che fa, Fabio Fazio è tornato in diretta con una nuova puntata del programma cult incuriosendo 2.259.000 spettatori. Share del 9.4%. Presenza fissa quella di Luciana Littizzetto.

Rete 4: Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili ha affrontato i temi di politica, cronaca e attualità informando 805.000 spettatori. Share 4.4%.

Canale 5: All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione di 2.329.000 spettatori. Share del 12.4%. Giudici: Anna Tatangelo, Rita PAvone, J-Ax e Francesco Renga.

Italia 1: Sherlock Holmes, il film del 2009 diretto da Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr, ha incollato alla tv 692.000 spettatori con lo 3.4% di share.

La7: Atlantide: le Storie di Uomini e di Mondi presentate da Andrea Purgatori hanno appassionato 420.000 spettatori pari allo 2.5% di auditel.

Tv8: MasterChef Italia: la nuova puntata del talent show culinario più famoso al mondo ha registrato 517.000 spettatori. Share dell’2.3%.

Nove: Sei giorni sette notti: film del 1998 diretto da Ivan Reitman ha tenuto col fiato sospeso 368.000 spettatori per l’1.7% di share. Nel cast: Harrison Ford ed Anne Heche.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 novembre 2021

RAI 1

Domenica In : 2.859.000 spettatori con il 17.5% di Auditel nella prima, 2.509.000 spettatori (16.9%) nella seconda.

: 2.859.000 spettatori con il 17.5% di Auditel nella prima, 2.509.000 spettatori (16.9%) nella seconda. Da noi a ruota libera: 2.106.000 spettatori con il 13.1% di share.

CANALE 5