Ascolti tv sabato 7 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo Top” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sanremo Top vs C’è posta per te | Auditel ieri sera, 7 marzo 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “C’è posta per te”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sanremo Top, lo speciale post Festival condotto da Carlo Conti sulle classifiche dei big in gara ha incuriosito 2.805.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha tenuto col fiato sospeso 572.000 spettatori pari al 3.1%.

Rai 3: Caccia all’agente Freegard, il film drammatico britannico del 2022 diretto da Adam Patterson e Declan Lawn ha appassionato 533.000 spettatori e il 3.2 di share.

Rete 4: Banana Joe, il film del 1982 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha divertito 635.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Canale 5: C’è posta per te, l’ultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi ha emozionato 3.830.000 spettatori con uno share del 27.1%.

Italia 1: Nanny McPhee – Tata Matilda, il film del 2005 diretto da Kirk Jones con protagonista Emma Thompson ha coinvolto 837.000 spettatori con il 4.9%.

La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5.1% nella seconda.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 352.000 spettatori (2%).

Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 515.000 spettatori con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 4.306.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.157.000 spettatori con il 22.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 marzo 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.528.000 spettatori ( 12.4 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 865.000 spettatori ( 8.4 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 756.000 spettatori ( 8.1 %) nella prima parte e 732.000 spettatori ( 8.2 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 1.111.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e 1.589.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte.

CANALE 5