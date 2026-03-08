Ascolti tv sabato 7 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo Top” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Sanremo Top, lo speciale post Festival condotto da Carlo Conti sulle classifiche dei big in gara ha incuriosito 2.805.000 spettatori pari al 19.9% di share.
Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha tenuto col fiato sospeso 572.000 spettatori pari al 3.1%.
Rai 3: Caccia all’agente Freegard, il film drammatico britannico del 2022 diretto da Adam Patterson e Declan Lawn ha appassionato 533.000 spettatori e il 3.2 di share.
Rete 4: Banana Joe, il film del 1982 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha divertito 635.000 spettatori pari al 3.8% di share.
Canale 5: C’è posta per te, l’ultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi ha emozionato 3.830.000 spettatori con uno share del 27.1%.
Italia 1: Nanny McPhee – Tata Matilda, il film del 2005 diretto da Kirk Jones con protagonista Emma Thompson ha coinvolto 837.000 spettatori con il 4.9%.
La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5.1% nella seconda.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 352.000 spettatori (2%).
Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 515.000 spettatori con 3.3% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Ascolti Affari Tuoi: 4.306.000 spettatori con il 23.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.157.000 spettatori con il 22.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 marzo 2026
RAI 1
- Bar Centrale: 1.528.000 spettatori (12.4%);
- Passaggio a Nord Ovest: 865.000 spettatori (8.4%);
- A Sua Immagine: 756.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 732.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte;
- Ciao Maschio: 1.111.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e 1.589.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte.
CANALE 5
- Beautiful conquista 2.153.000 spettatori (16.7%);
- Forbidden Fruit: 2.280.000 spettatori (20.2%);
- La forza di una donna raggiunge 2.370.000 spettatori (24.1%);
- Verissimo: 2.092.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e 2.124.000 spettatori (21.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.