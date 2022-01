Ascolti tv di venerdì 7 gennaio 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 7 gennaio 2022?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 7 gennaio 2022

Sfida Rai1 e Canale 5: dura lotta tra ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici e il “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini.

Rai 1: The Voice Senior, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici ha coinvolto una media di 3.904.000 spettatori. Share dello 18.8%.

Su Rai 2: The Good Doctor, la serie televisiva statunitense del 2017 creata da David Shore ha incollato alla tv 1.184.000 spettatori (share al 4.9%). Nel cast: Freddie Highmore.

Rai 3: L’Ufficiale e la spia, il film del 2019 diretto da Roman Polański con protagonista Jean Dujardin ha appassionato 1.097.000 spettatori. Share del 5%.

Rete 4: Io speriamo che me la cavo, il film del 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio ha emozionato 1.218.000 spettatori. Share 5.5%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha coinvolto una media di 3.459.000 spettatori. Share del 21.8%.

Italia 1: I Mercenari 2, il film del 2012 diretto da Simon West ha incollato alla tv 1.169.000 spettatori pari al 5% di share. Nel cast: Sylvester Stallone.

La7: Indovina chi viene a cena, il film del 1967 diretto da Stanley Kramer e interpretato da Spencer Tracy ha attirato l’attenzione di 693.000 spettatori pari allo 3.2% di auditel. Nel cast: Kevin Costner.

Tv8: Nonno questa volta è guerra, la commedia del 2020 diretta da Tim Hill ha strappato un sorriso a 513.000 spettatori. Share dell’2.2%. Nel cast: Robert De Niro, Uma Thurman.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show del geniale Maurizio Crozza ha divertito 613.000 spettatori per 2.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 gennaio 2022

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 2.191.000 spettatori con il 15.7%.

: 2.191.000 spettatori con il 15.7%. Il Paradiso delle Signore : 2.309.000 spettatori con il 18.6% di share.

: 2.309.000 spettatori con il 18.6% di share. La vita in diretta: 2.793.000 spettatori con il 18.5% di share.

CANALE 5