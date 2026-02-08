Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “The Voice Kids” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Kids vs C’è posta per te | Auditel ieri sera, 7 febbraio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “The Voice Kids” contro “C’è posta per te”. Chi ha vinto?

Rai 1: The Voice Kids, la nuova edizione del talent musicale condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.207.000 spettatori pari al 21.6% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare della XXV Giochi olimpici invernali hanno incollato alla tv 1.989.000 spettatori pari al 10.7% con il Curling dalle 21:01 alle 22:03 e 2.088.000 spettatori pari al 12% con il Pattinaggio Artistico dalle 22:06 alle 23%.

Rai 3: La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini ha informato 571.000 spettatori e il 3.5% di share.

Rete 4: Miami Supercops, il film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill ha strappato un sorriso 506.000 spettatori pari al 3% di share.

Canale 5: C’è posta per te, la quinta puntata della nuova edizione del people show di Maria De Filippi ha appassionato 3.590.000 spettatori con uno share del 23.9%.

Italia 1: Una notte al museo 2 – La fuga, il film del 2009, diretto da Shawn Levy, con Ben Stiller ha divertito 757.000 spettatori 4.4%.

La7: In altre parole, il programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini incuriosito 1.215.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 580.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 237.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 358.000 spettatori con 2.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.172.000 spettatori con il 22.5 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.010.000 spettatori con il 21.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 febbraio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5