Ascolti tv di domenica 7 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Lady Macbeth del distretto di Mcensk” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Lady Macbeth del distretto di Mcensk, l’opera di Šostakovič Prima della Scala 2025 diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Vasily Barkhatov ha incollato alla tv 1.011.000 spettatori pari al 6.4% di share. A seguire Sposa in rosso ha interessato 709.000 spettatori pari al 5.1% di share dalle 22:02 alle 00:03.

Su Rai 2: Improvvisamente a Natale mi sposo, il film italiano del 2023 diretto da Francesco Patierno con Gloria Guida e Diego Abbatantuono ha fatto compagnia a 1.222.000 spettatori (7.2% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.714.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 658.000 spettatori con il 5.3% di share.

Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha raccolto 3.003.000 spettatori con uno share del 22.4%.

Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha divertito 677.000 spettatori con il 5%.

La7: War Horse, il film del 2011 diretto da Steven Spielberg ha appassionato 356.000 spettatori con il 2.4%.

Tv8: La chiave del Natale, il film del 2020 di genere giallo, sentimentale, diretto da Don McBrearty, con Taylor Cole e Steve Lund ha emozionato 375.000 spettatori con il 2.3% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.202.000 spettatori con il 6.7%, raduna 1.465.000 spettatori con il 9.1% e 810.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andato in onda .

: . La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.373.000 spettatori con il 29.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 dicembre 2025

RAI 1

Domenica In: 2.086.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte, 1.861.000 spettatori con il 17% nella seconda parte e 1.788.000 spettatori con il 15.3% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

Canale 5