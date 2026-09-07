Ascolti tv domenica 6 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sei mai stata sulla luna” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sei mai stata sulla luna vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 6 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Sei mai stata sulla luna” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sei mai stata sulla luna, il film del 2015 diretto da Paolo Genovese con protagonisti Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè 1.523.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Su Rai 2: Basket Mondiali Femminili – Italia-Stati Uniti, la ventesima edizione del Campionato mondiale di pallacanestro femminile FIBA in programma in Germania dal 4 al 13 settembre 2026 ha attirato l’attenzione di 502.000 spettatori (3.6%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha informato 520.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha registrato 495.000 spettatori con il 4.6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.670.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Italia 1: Odio l’estate, il film del 2020 co-scritto e diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto compagnia a 941.000 spettatori con il 7.5%.

La7: Getaway!, il film del 1972 diretto da Sam Peckinpah, interpretato da Steve McQueen e Ali MacGraw ha appassionato 311.000 spettatori con il 2.5%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show interessato 270.000 spettatori con il 2.6% di audience.

Nove: La Corrida Remix, il meglio di dello spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha divertito 153.000 spettatori con lo 1.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.320.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.721.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 settembre 2026

RAI 1

Domenica In – Il Meglio Di : 1.192.000 spettatori con il 10.4 %;

: spettatori con il %; Dalla Strada al Palco: 959.000 spettatori con il 9%.

Canale 5