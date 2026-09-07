Ci siamo: torna Vita in Diretta 2026 nel pomeriggio di Raiuno con la conduzione di Alberto Matano. Scopriamo la data di partenza, le novità e le prime anticipazioni del programma che da anni si conferma uno dei punti di riferimento del pomeriggio di Rai 1.

Vita in Diretta 2026, quando inizia su Rai1

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di “Vita in Diretta 2026“, la storica trasmissione pomeridiana di Rai1 che racconta la realtà quotidiana tra fatti di cronaca e storie di attualità. L’appuntamento è da lunedì 7 settembre 2026 dalle ore ore 16:55 con la conduzione affidata anche quest’anno ad Alberto Matano. Il programma torna in tv dopo la pausa estiva pronto ad accompagnare il pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia con un nuovo ciclo di appuntamenti quotidiani, in onda dal lunedì al venerdì.

Al timone del programma ritroviamo Alberto Matano protagonista, ancora una volta, al centro di un racconto quotidiano fatto di informazione, attualità, cronaca e storie, con uno sguardo costantemente rivolto a ciò che accade nel Paese e nel mondo. Proprio il conduttore e giornalista alla vigilia della partenza ha raccontato: «ripartiamo con l’entusiasmo di sempre e con la voglia di essere ancora una volta accanto al pubblico, raccontando quello che accade nel nostro Paese e nel mondo».

Vita in Diretta 2026, Alberto Matano: «sarà una nuova stagione ricca di storie, approfondimenti e grandi temi di attualità»

Non solo, Alberto Matano sulla nuova edizione di “Vita in diretta 2026” ha anticipato: «sarà una nuova stagione ricca di storie, approfondimenti e grandi temi di attualità, con l’obiettivo di informare e, soprattutto, di dare voce alle persone». Come sempre la storica trasmissione del pomeriggio di Raiuno si occuperà dai principali fatti della giornata agli avvenimenti che conquistano l’attenzione dell’opinione pubblica. Spazio come sempre ai temi di strettissima attualità con collegamenti in diretta, la presenza di inviati sul territorio, ma anche ospiti, testimonianze e approfondimenti. Un format di grande successo che da tantissimi anni mantiene forte il legame con il pubblico e con le realtà del Paese.

Il programma conferma così la sua formula editoriale, capace di intrecciare il rigore dell’informazione con il racconto delle persone e delle loro storie. Un equilibrio che negli anni ha reso “Vita in Diretta” uno degli appuntamenti più riconoscibili della programmazione televisiva italiana.

L’appuntamento con Vita in Diretta 2026 è dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Raiuno.