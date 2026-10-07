Ascolti tv di martedì 6 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 6 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 6 ottobre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha coinvolto 2.559.000 spettatori pari allo 16% di share.
Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha fatto compagnia a 609.000 spettatori pari al 4.3% di Audience.
Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha interessato 362.000 spettatori con il 2.6% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 999.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.2%.
Canale 5: Zelig 30, il comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha divertito 2.310.000 spettatori con uno share del 17.9%.
Italia 1: Non Stop, il film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 872.000 spettatori con il 5.1% di audience.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.571.000 spettatori e il 10.4% e 520.000 spettatori e il 10% nella parte DiMartedì Più.
Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha intrattenuto 599.000 spettatori spettatori con il 4.5% di share.
Nove: Vajont: Una tragedia italiana, il documentario che svela la drammatica storia del disastro del Vajont attraverso gli occhi dei diretti responsabili ha raccolto 325.000 spettatori con il 2% di share.
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.507.000 spettatori con il 22% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.528.000 spettatori con il 22.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.416.000 spettatori con il 13.9% nella prima parte e 1.688.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.472.000 spettatori con uno share del 18.5%;
- Vita in diretta: 1.521.000 spettatori con il 20% nella presentazione e 1.834.000 spettatori con il 20.6%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 1.786.000 spettatori e il 15.2%;
- Beautiful: 2.122.000 telespettatori con uno share del 18.2%;
- Forbidden Fruit: 2.420.000 spettatori e il 22.4% di share;
- Uomini e Donne: 2.267.000 spettatori e il 24.4%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.944.000 spettatori pari al 24.5%;
- Dentro la Notizia: 1.405.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte e 1.385.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.