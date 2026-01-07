Ascolti tv di martedì 6 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La voce di Cupido” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 6 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Affari tuoi, lo speciale della Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino ha incollato alla tv 5.622.000 spettatori pari al 27.6% di share nella parte chiamata Aspettando Affari Tuoi dalle 20:42 alle 21:50 e 5.810.000 spettatori pari al 35.9% dalle 21:55 alle 23.50.

Su Rai 2: Genitori in trappola, il film della Disney del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson e Lindsay Lohan ha divertito 794.000 spettatori pari al 4.6% di audience.

Rai 3: The Land of dreams, il film del 2022 diretto da Nicola Abbatangelo con Caterina Shulha e George Blagden ha incuriosito 358.000 spettatori con il 1.9% di auditel.

Rete 4: Il piccolo Lord, il film per la televisione del 1980 diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness ha emozionato 1.042.000 telespettatori pari ad uno share del 6%.

Canale 5: Barbie, il film diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha appassionato 1.367.000 spettatori con uno share del 9.1%.

Italia 1: Il grande giorno, il film del 2022 diretto da Massimo Venier, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo ha strappato un sorriso a 1.089.000 spettatori con il 5.9% di share.

La7: Serendipity – Quando l’amore è magia, la commedia romantica con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack ha coinvolto 539.000 spettatori con 2.9%.

Tv8: Un Natale da favola, il film diretto da James Head, con Briana Evigan, Paul Campbell e Jacqueline Samuda ha appassionato 310.000 spettatori con il 1.7% di share.

Nove: Attacco al potere 2, il film del 2016 diretto da Babak Najafi con Gerard Butler e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 292.000 spettatori (pari al 1.7% di audience).

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.922.000 spettatori con il 24.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 2.071.000 spettatori con il 16.5 %;

Il Paradiso delle Signore : 1.679.000 spettatori con il 14.7 %;

Vita in diretta: 1.944.000 spettatori con il 14.9%.

