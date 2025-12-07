Ascolti tv di sabato 6 dicembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 6 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Ballando con le Stelle, la semifinale dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.666.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha tenuto col fiato sospeso 748.000 spettatori pari al 4.4% di audience.
Rai 3: Indovina chi viene a cena, la nuova edizione del programma condotto da Sabrina Giannini sui temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili ha raccolto 981.000 spettatori e il 5.8% di share.
Rete 4: Cri macho – Ritorna a casa, il film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood ha attirato l’attenzione di 351.000 spettatori pari al 2.1% di share.
Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha divertito 3.727.000 spettatori con uno share del 28.3%.
Italia 1: GGG – Il grande gigante gentile, il film del 2016 diretto da Steven Spielberg ha emozionato 537.000 spettatori pari al 3.3%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha registrato 327.000 spettatori (1.8% di audience).
Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha fatto compagnia a 361.000 spettatori con il 2.3% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.255.000 spettatori con il 23.8% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.788.000 spettatori con il 26.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 dicembre 2025
RAI 1
- Bar Centrale: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Lo Zecchino d’Oro 2025: 0.000.000 spettatori (0.00%).
CANALE 5
- Grande Fratello: 0.000.000 spettatori (share 0.00%);
- Beautiful conquista 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- La forza di una donna raggiunge 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Verissimo: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.