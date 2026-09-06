Ascolti tv sabato 5 settembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ogni promessa è debito” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 5 settembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ogni promessa è debito vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 5 settembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ogni promessa è debito” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ogni promessa è debito, la commedia teatrale di e con Vincenzo Salemme in prima serata ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Su Rai 2: Amore e morte in Namibia, il film thriller tedesco del 2026 diretto da Florian Baxmeyer ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Giù la testa, il film del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin 9, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Italia 1: Rampage – Furia animale, il film del 2018 diretto da Brad Peyton ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Agente 007 – Una cascata di diamanti, il film del 1971 diretto da Guy Hamilton, con protagonista Sean Connery ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, il programma di aste presentato da Paolo Conticini ha interessato 0.000.000 con 0.00% di audience.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 settembre 2026

RAI 1

Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 833.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando Lungocosta : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Musica Mia: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5