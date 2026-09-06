Ascolti tv sabato 5 settembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ogni promessa è debito” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 5 settembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Ogni promessa è debito vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 5 settembre 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ogni promessa è debito” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?
Rai 1: Ogni promessa è debito, la commedia teatrale di e con Vincenzo Salemme in prima serata ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori pari al 10.5% di share.
Su Rai 2: Amore e morte in Namibia, il film thriller tedesco del 2026 diretto da Florian Baxmeyer ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Rai 3: Giù la testa, il film del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.
Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Canale 5: Ciao Darwin 9, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 16.5%.
Italia 1: Rampage – Furia animale, il film del 2018 diretto da Brad Peyton ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: Agente 007 – Una cascata di diamanti, il film del 1971 diretto da Guy Hamilton, con protagonista Sean Connery ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).
Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, il programma di aste presentato da Paolo Conticini ha interessato 0.000.000 con 0.00% di audience.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 settembre 2026
RAI 1
- Passaggio a Nord Ovest: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 833.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte;
- Navigando Lungocosta: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Musica Mia: 0.000.000 spettatori (0.00%).
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%
- Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%;
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.