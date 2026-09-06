Racconto di una notte torna domenica 6 settembre in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo il trasloco di Mahir e Canfeza, che andranno finalmente a vivere nella casa dei loro sogni. Quando Salih e Sare vanno a trovarli, un vecchio ricordo da al giovane il coraggio di fare alla ragazza la proposta di matrimonio. Spazio anche a momenti di paura per la sorte di Mahir: l’uomo viene ferito gravemente e trasportato in ospedale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 6 settembre

Mahir e Canfeza si trovano finalmente davanti alla casa dei loro sogni. Mahir decide subito di bloccarla. La notizia sconvolge Afet e Asaf, già messi a dura prova dalla scelta dei due di lasciare la villa e dall’assenza di Gülizar.

Intanto, Sevde comincia a traslocare nella mansarda, impaziente di andarci a vivere con Ferman. Sureya, colpita dalle parole di Sare e Canfeza sul suo conto, decide di abbandonare l’idea di convivere con i ragazzi.

Nel frattempo, Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar e invitando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa. Salih e Sare vanno a trovare Mahir e Canfeza nella loro nuova casa. Sare porta con sé un vecchio album di fotografie e, sfogliandolo, riaffiora un segreto del passato: il suo primo amore era proprio Salih. Lui – che da tempo attendeva il momento giusto – le chiede di sposarlo.

Ramadan al via con forti tensioni nelle prossime puntate Racconto di una notte

Nel primo giorno di Ramadan, vecchie tensioni familiari e segreti mai chiariti riaffiorano con intensità. Ferman, inviato dai genitori a casa dei Kilimci, si imbatte in Efsane e sviene per la sorpresa; poco dopo arriva Sevde, determinata a scoprire chi sia davvero Yadigar Kaldi..

Canfeza – scossa da un sogno in cui la madre le descrive l’amore come una prova dolorosa – si rifugia in Mahir in cerca di conforto. Tra loro aumenta la complicità, ma anche il peso delle parole mai dette. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, un evento improvviso e tragico travolge Mahir, trasformando la giornata in un vero incubo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dopo essere stato ferito da Selim, Mahir viene trasportato d’urgenza in ospedale. Sureyya, in preda a un delirio causato dal dolore, immagina Mehmet portare via suo figlio e lo implora in ogni modo di salvarlo. Canfeza, disperata, decide di lasciare a Mahir una ciocca dei suoi capelli per fargli sentire la sua vicinanza. Quando sembra che il peggio sia passato, un falso infermiere inviato da Selim minaccia Canfeza di sparare a Mahir se non seguirà una finta infermiera, che in realtà la conduce proprio da Selim.

La donna segue gli ordini, ma invia un messaggio in codice a Kursat, che interviene subito, salvando Mahir e Canfeza. Selim è costretto a scappare e, febbricitante e in pessime condizioni, viene aiutato da un uomo che gli offre ospitalità e promette sostegno. In ospedale, Mahir si risveglia e tutto sembra finalmente sistemato, con grande sollievo per tutti. Nella villa Yilmaz, Ferman chiede a Sevde il divorzio.