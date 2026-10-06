Ascolti tv 5 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Italia-Turchia” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 5 ottobre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Italia-Turchia vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 5 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Italia-Turchia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Italia-Turchia, la partita di Uefa Nations League che vede gli Azzurri impegnati contro la Turchia ha incollato alla tv 8.000.000 spettatori pari al 38.1% di share.

Su Rai 2: La ragazza della palude, il film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith ha coinvolto 1.009.000 spettatori pari al 5.8%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha interessato 1.170.000 spettatori (8.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha informato 696.000 spettatori (3.9%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la settima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.178.000 spettatori con uno share dello 16%.

Italia 1: Jack Reacher – Punto di non ritorno, il film del 2016, diretto da Edward Zwick, con Tom Cruise, Cobie Smulders e Danika Yarosh ha tenuto col fiato sospeso 1.126.000 spettatori con il 6.3%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha registrato 685.000 spettatori e lo 3.6%.

Tv8: Io prima di te, il film del 2016 con protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin ha emozionato 387.000 spettatori con 2.4% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 359.000 spettatori con lo 2.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : non in onda ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.446.000 spettatori con il 20.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.264.000 spettatori con il 12.5 % nella prima parte e 1.363.000 spettatori con il 16.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.361.000 spettatori (share 17.5 %);

: spettatori (share %); Tutti a Scuola: 1.460.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 1.830.000 spettatori con il 20.8%.

CANALE 5