Ascolti tv di domenica 5 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha fatto compagnia a 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Su Rai 2: NCIS: Origins, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha interessato 518.000 spettatori (3% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha registrato 747.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 700.000 spettatori con il 5.5% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno raccolto 0.000.000 spettatori con uno share del 15.9%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha attirato l’attenzione di 1.190.000 spettatori e lo 10% di share.

La7: Il Cliente, il film del 1994 diretto da Joel Schumacher, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham con Susan Sarandon ha coinvolto 369.000 spettatori con il 2.2%.

Tv8: I delitti del Barlume, il nuovo episodio con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino ha incuriosito 276.000 spettatori con il 1.7% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova stagione del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha raggiunto 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 785.000 spettatori con il 6.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo..

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.715.000 spettatori con il 24.5 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.765.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 ottobre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.046.000 spettatori con il 15.4 % nella prima parte e 1.764.000 spettatori con il 15.1 % nella seconda parte e 1.480.000 spettatori con il 13.8 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 1.550.000 spettatori con il 13.9% di share.

Canale 5