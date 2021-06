Il Volo Tributo Ennio Morricone su Rai 1 contro The Winner Is su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 5 giugno 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Il Volo Tributo Ennio Morricone, il concerto evento de Il Volo tributo al Premio Oscar Ennio Morricone ha emozionato una media di 4.702.000 spettatori pari al 25.8%.

Su Rai 2: Blue Bloods, la serie televisiva statunitense prodotta dal 2010 ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.152.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens ha informato una media di 1.093.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Rete 4: Colpevole d’innocenza, il thriller diretto da Bruce Beresford ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.038.000 spettatori. Share del 5.4%. Nel cast: Tommy Lee Jones e Ashley Judd.

Canale 5: The Winner is, le repliche della prima edizione condotta da Gerry Scotti con capitano di giuria Rudy Zerbi ha divertito una media di 1.723.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Italia 1: Guardiani della Galassia, il film del 2014 diretto da James Gunn ha incollato alla tv una media di 1.194.000 spettatori pari al 6.3% di share. Nel cast: Chris Pratt e Zoe Saldana.

La7: Downton Abbey, la serie televisiva britannica in costume ha coinvolto una media 336.000 spettatori pari a 1.8% di share.

Tv8: Limitless, il film del 2011 diretto da Neil Burger ha emozionato una media di 297.000 spettatori. Share dell’1.5%. Nel cast: Bradley Cooper, Robert De Niro.

Nove: Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?, lo speciale dedicato al delitto di Perugia ha tenuto col fiato sospeso una media di 350.000 spettatori per l’1.7di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 5 giugno

RAI 1

Linea Blu: 1.654.000 spettatori per il 11.6% di share.

1.654.000 spettatori per il 11.6% di share. A Sua immagine: 794.000 spettatori per il 7.2% di share.

794.000 spettatori per il 7.2% di share. Italia Sì: 1.248.000 spettatori per il 12.6% di share.

CANALE 5