Ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. "Ogni promessa è debito" contro il "Io sono Farah". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 5 gennaio 2026?

Ascolti tv, ieri sera: Ogni promessa è debito vs Io sono Farah – Auditel ieri sera, 5 gennaio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Ogni promessa è debito” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ogni promessa è debito, la commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme ha strappato un sorriso a 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Su Rai 2: Il Collegio, la nuova edizione del docu-reality ambientato in un preciso periodo storico ha raccolto 555.000 spettatori pari al 3.3%.

Rai 3: Il ragazzo e l’airone, il film d’animazione del 2023 scritto e diretto da Hayao Miyazaki ha fatto compagnia a 563.000 spettatori (3.1%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 1.078.000 spettatori (7.9%).

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 1.796.000 spettatori con uno share dello 12.1%.

Italia 1: Mamma ho riperso l’aereo, mi sono perso a New York, il film del 1992 scritto e prodotto da John Hughes con protagonista Macaulay Culkin e Joe Pesci ha divertito 2.060.000 spettatori con il 11.6%.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 766.000 spettatori e lo 4.5%.

Tv8: I tre moschettieri – Milady, il film del 2023, diretto Martin Bourboulon, con Francois Civil e Romain Duris ha coinvolto 402.000 spettatori con 2.3% di share.

Nove: Cash or Trash – Il Natale dei tesori, l’edizione speciale a tema natalizio del famoso show di aste e collezionismo condotto da Paolo Conticini ha raccolto 435.000 spettatori con lo 2.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.189.000 spettatori con il 25.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.207.000 spettatori con il 25.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 gennaio 2026

RAI 1

CANALE 5