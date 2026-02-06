Ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Striscia La Notizia“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Striscia La Notizia. Auditel ieri sera, 5 febbraio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Striscia La Notizia”. Chi ha vinto?

Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie cult con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Su Rai 2: Un piccolo favore, il film thriller del 2018 con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza condotto da Geppi Cucciari ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori al 0.00% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Canale 5: Striscia La Notizia, la terza puntata della 38esima edizione del tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Italia 1: Atalanta-Juventus, la partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2026 ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Tv8: Prima o poi mi sposo, il film de 2001 diretto da Adam Shankman con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha coinvolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5