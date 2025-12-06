Ascolti tv di venerdì 5 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 dicembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 5 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 3.684.000 spettatori pari al 24.4% di share.



Rai 2: Nella tana dei lupi, il film del 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonisti Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 671.000 spettatori (4.1%).

Rai 3: Far West, la nuova puntata del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 465.000 spettatori con il 3.1%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha fatto compagnia 1.160.000 spettatori con il 9% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 1.601.000 spettatori con uno share del 11.2%.

Italia 1: Le Iene presentano la Cura, il programma di inchieste ha registrato 697.000 spettatori (share 6%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha raccolto 803.000 spettatori e il 5.9%.

Tv8: Casino Royale, il film di James Bond, il primo con Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto ha appassionato 282.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 960.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.596.000 spettatori con 23% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.277.000 spettatori con il 26.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 dicembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 1.560.000 spettatori con lo 14.9 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.614.000 spettatori con il 18.4 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 2.385.000 spettatori con il 21%.

CANALE 5