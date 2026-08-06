Ascolti tv 5 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Teo e Zodì – Un cammello per amico” contro “Oppenheimer“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 5 agosto 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Teo e Zodì – Un cammello per amico” vs “Oppenheimer”. Auditel del 5 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Teo e Zodì – Un cammello per amico” contro “Oppenheimer”. Chi ha vinto?

Rai 1: Teo e Zodì – Un cammello per amico, il film d’avventura francese del 2023 diretto da Éric Barbier ha raccolto 1.524.000 spettatori pari allo 13.3% di share.

Su Rai 2: Radio 2 Live – Il cielo è sempre più blu, il concerto evento dedicato a Rino Gaetano ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha informato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: Sapore di mare, il film italiano cult del 1983 diretto da Carlo Vanzina ha divertito 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Oppenheimer, il film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan con Cillian Murphy e Matt Damon ha incollato alla tv 1.413.000 spettatori con uno share del 16.2%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie tv statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: La giusta distanza, il programma di Roberto Saviano che mostra come destini apparentemente lontani possano sfiorarsi e influenzarsi ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Cani sciolti, il film del 2013 diretto da Baltasar Kormákur con Denzel Washington e Mark Wahlberg ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Juventus-Chelsea, la partita amichevole di calcio ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 agosto 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 16:59, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:42 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:42 alle 18:37.

CANALE 5