Ascolti tv ieri, giovedì 4 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Succede anche nelle migliori famiglie,” contro “Alessandra Amoroso – Live a Caracalla“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 4 settembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Succede anche nelle migliori famiglie vs Alessandra Amoroso – Live a Caracalla. Auditel ieri sera, 4 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie″ vs “Alessandra Amoroso – Live a Caracalla”. Chi ha vinto? Sorpasso del Tg5 rispetto al Tg1.

Rai 1: Succede anche nelle migliori famiglie, il film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha raccolto 2.504.000 spettatori (17.2%).

Su Rai 2: Hypnotic, il film del 2023 diretto da Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck ha tenuto col fiato sospeso 657.000 spettatori con il 4.5% di share.

Rai 3: Volontè – L’uomo dai mille volti, il documentario diretto da Francesco Zippel ha interessato 332.000 spettatori al 2.1% di share.

Rete 4: Zona Bianca, lo speciale di Giuseppe Brindisi dedicato alla scomparsa di Giorgio Armani ha interessato 588.000 spettatori con lo 4.6% di share.

Canale 5: Alessandra Amoroso – Live a Caracalla, il concerto – evento della cantante salentina con tantissimi ospiti ha incollato alla tv 1.987.000 spettatori con il 16.5% di share.

Italia 1: Fall, il film del 2022 diretto da Scott Mann ha coinvolto 966.000 spettatori con 6.6% di share.

La7: In onda, il talk di informazione e attualità condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 845.000 spettatori con il 5.1% di share.

Tv8: Ghostbusters – Legacy, il film del 2021 co-sceneggiato e diretto da Jason Reitman con Paul Rudd ha coinvolto 303.000 spettatori con lo 2.2% di share.

Nove: Paolo Cevoli – Andavo a 100 all’ora, lo show che vede il comico raccontare com’era crescere negli anni ’60, tra ricordi e ironia ha divertito 358.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino del 4 settembre 2025: 4.000.000 spettatori con il 22.7% di share.

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ascolti del 4 settembre 2025: 4.372.000 spettatori con il 24.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 settembre 2025

RAI 1

Don Matteo : 870.000 spettatori con 10.4 %;

: spettatori con %; TG1 Edizione Straordinaria per la morte di Giorgio Armani: 878.000 spettatori con il 12.1%;

per la morte di Giorgio Armani: spettatori con il 12.1%; Estate in diretta: 998.000 spettatori con il 15.5% di share.

CANALE 5