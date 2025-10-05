Ascolti tv di sabato 4 ottobre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 4 ottobre 2025

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle, la nuova stagione del dance show di Milly Carlucci ha intrattenuto 3.080.000 spettatori pari al 25.7% di share.

Su Rai 2: Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto, il film diretto da Steven R. Monroe con Charlie Weber, Elizabeth Henstridge e Kristin Booth ha attirato l’attenzione di 542.000 spettatori pari al 3.2% di audience.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi sul rapporto tra uomo e natura con l’obiettivo di dare risposte scientifiche chiare e semplici ha informato 422.000 spettatori e il 2.8% di share.

Rete 4: Stolen, il film del 2012 diretto da Simon West con Nicolas Cage, Malin Akerman e Josh Lucas ha tenuto col fiato sospeso 281.000 spettatori pari al 1.7% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova stagione del talent show, comico, varietà, commedia e game show ha incollato alla tv 3.933.000 spettatori con uno share del 26.8%.

Italia 1: L’era glaciale 2 – Il disgelo, film d’animazione del 2006, diretto da Carlos Saldanha e prodotto dalla 20th Century Animation ha appassionato 639.000 spettatori pari al 3.8%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha registrato 1.172.000 spettatori con il 6.7% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 263.000 spettatori (1.6% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha raccolto 435.000 spettatori con il 2.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.181.000 con share del 23,9% ;

: con share del ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.403.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 ottobre 2025

RAI 1

Linea Blu sigla 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

sigla spettatori ( %); Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

interessa spettatori ( ); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda.

CANALE 5