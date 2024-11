Ascolti tv di lunedì 4 novembre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La serie tv “I casi di Teresa Battaglia” contro il Reality Show “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 4 novembre 2024? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: I casi di Teresa Battaglia vs Grande Fratello. Auditel ieri sera, 4 novembre 2024

Sfida Rai1 e Canale 5: “I casi di Teresa Battaglia” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: I casi di Teresa Battaglia, la serie televisiva italiana diretta da Carlo Carlei con protagonista Elena Sofia Ricci ha appassionato 3.292.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Su Rai 2: Boss In Incognito, il programma condotto da Max Giusti ha intrattenuto 993.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Rai 3: Lo stato delle cose, il nuovo programma condotto da Massimo Giletti ha interessato 705.000 spettatori pari allo 4.4% di share.

Rete 4: Quarta Repubblica, il talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 720.000 telespettatori pari ad uno share del 5.1%.

Canale 5: Grande Fratello, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto compagnia a 2.096.000 spettatori con uno share del 17.1%.

Italia 1: Assassin Club, il film thriller del 2023, diretto da Camille Delamarre, con Henry Golding e Daniela Melchior ha tenuto col fiato sospeso 810.000 con uno share del 5.3%.

La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 970.000 spettatori con il 5.2%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma condotto da Mago Forest ha strappato un sorriso a 792.000 spettatori con il 4.7% di share.

Nove: Little Big Italy, il programma che vede Francesco Panella in viaggio per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani ha incuriosito 412.000 spettatori con il 2.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 novembre 2024

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

spettatori con il ; La vita in diretta: 0.000.000 telespettatori con uno share pari al 0.00%.

CANALE 5