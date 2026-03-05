Ascolti tv 4 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il mio nome è Riccardo Cocciante“ contro “Vanina – Un vicequestore a Catania 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Il mio nome è Riccardo Cocciante” vs “Vanina – Un vicequestore a Catania 2”. Auditel del 4 marzo 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il mio nome è Riccardo Cocciante” contro “Vanina – Un vicequestore a Catania 2”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm che racconta le diverse sfumature di questo artista poliedrico ha interessato 1.846.000 spettatori pari allo 10.5% di share.
Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha divertito 2.318.000 spettatori pari al 16.18%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.514.000 spettatori pari allo 9.4% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 689.000 telespettatori pari ad uno share del 5.2%.
Canale 5: Vanina – Un vicequestore a Catania 2, la seconda stagione della serie tv diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi ha tenuto col fiato sospeso 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%.
Italia 1: Lazio-Atalanta, la partita di semifinale di Coppa Italia 2026 ha incollato alla tv 2.048.000 spettatori con il 10.2% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha fatto compagnia a 950.000 spettatori con il 5.4%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 376.000 spettatori con il 2.5% di share.
Nove: Il Codice Da Vinci, film del 2006 diretto da Ron Howard con protagonista Tom Hanks ha appassionato 328.000 spettatori (2.2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.584.000 spettatori con il 21.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.763.000 spettatori con il 22.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.679.000 spettatori con il 15.8% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.734.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.502.000 spettatori con il 18% di share;
- Vita in diretta: 1.635.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:4 e 2.248.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:39.
CANALE 5
- Beautiful: 2.186.000 spettatori con il 18.3% di share;
- Io Sono Farah: 2.197.000 telespettatori pari al 19%;
- Forbidden Fruit: 2.342.000 telespettatori pari al 20.9%;
- Uomini e donne: 2.287.000 spettatori con il 23.6% di share.
- La forza di una donna: 2.245.000 telespettatori pari al 26.4%;
- Amici: 1.611.000 telespettatori pari al 19.5%;
- Dentro la notizia: 1.368.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 1.450.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.