Ascolti tv 4 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il mio nome è Riccardo Cocciante“ contro “Vanina – Un vicequestore a Catania 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm che racconta le diverse sfumature di questo artista poliedrico ha interessato 1.846.000 spettatori pari allo 10.5% di share.

Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha divertito 2.318.000 spettatori pari al 16.18%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.514.000 spettatori pari allo 9.4% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 689.000 telespettatori pari ad uno share del 5.2%.

Canale 5: Vanina – Un vicequestore a Catania 2, la seconda stagione della serie tv diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi ha tenuto col fiato sospeso 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Lazio-Atalanta, la partita di semifinale di Coppa Italia 2026 ha incollato alla tv 2.048.000 spettatori con il 10.2% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha fatto compagnia a 950.000 spettatori con il 5.4%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 376.000 spettatori con il 2.5% di share.

Nove: Il Codice Da Vinci, film del 2006 diretto da Ron Howard con protagonista Tom Hanks ha appassionato 328.000 spettatori (2.2%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.584.000 spettatori con il 21.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.763.000 spettatori con il 22.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.679.000 spettatori con il 15.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.734.000 spettatori con il 19.8 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.502.000 spettatori con il 18 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 1.635.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:4 e 2.248.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5