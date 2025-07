Ascolti tv di venerdì 4 luglio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tim Summer Hits” contro “Fluminense-Al Hilal“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 4 luglio 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha intrattenuto 2.183.000 spettatori pari al 17% di share.



Rai 2: Il Settebello, il documentario, scritto da Gino Clemente, Valdo Gamberutti, Jesus Garcés Lambert e con la regia di Jesus Garcés Lambert che segue la squadra di Sandro Campagna durante la preparazione atletica per le recenti Olimpiadi di Parigi 2024 ha registrato 226.000 spettatori (1.7%).

Rai 3: I cento passi, il film del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato ha coinvolto 618.000 spettatori con il 4.8%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente ha interessato 1.221.000 spettatori con il 11.6% di share.

Canale 5: Fluminense-Al Hilal, la partita di calcio della Coppa del mondo per clubha incollato alla tv 2.118.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Italia 1: Into the storm, il film catastrofico del 2014 diretto da Steven Quale, scritto da John Swetnam e con Richard Armitage e Sarah Wayne Callies ha tenuto col fiato sospeso 714.000 spettatori (share 5.3%).

La7: Le regole della casa del sidro, il film del 1999 diretto da Lasse Hallström con protagonisti Charlize Theron e Tobey Maguire ha appassionato 466.000 spettatori e il 3.6%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of, il viaggio alla ricerca del talento ha raccolto 246.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 412.000 spettatori con uno share del 3%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 luglio 2025

RAI 1

La volta buona : 1.108.000 spettatori con il 12.7 % ;

: spettatori con il ; Ritorno a Las Sabinas : 635.000 spettatori con il 9 % ;

: spettatori con il ; Estate in Diretta: 1.461.000 con il 18.9%.

CANALE 5