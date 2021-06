Italia – Repubblica Ceca su Rai 1 contro La scelta – The Choice su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 4 giugno 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Italia – Repubblica Ceca, l’amichevole della Nazionale Italiana ha incollato alla tv una media di 4.600.000 spettatori pari al 20.9%. A trionfare l’Italia di Mancini con il risultato di 4-0.

Su Rai 2: Quel bambino non sarà mai tuo, il film del 2020 di genere thriller diretto da Damián Romay ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.151.000 spettatori pari al 5.3% di share. Nel cast: Hannah Bamberg e Daniel Contois.

Rai 3: Sissi – La giovane imperatrice, il film di genere biografico del 1956 diretto da Ernst Marischka ha emozionato una media di 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Nel cast: Romy Schneider.

Rete 4: Quarto Grado – Le Storie, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono l’approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente coinvolgendo una media di 1.770.000 spettatori. Share del 10.7%.

Canale 5: La scelta – The Choice, il film drammatico del 2016 diretto da Ross Katz ha emozionato una media di 1.987.000 spettatori pari al 10.5% di share. Nel cast: Benjamin Walker e Teresa Palmer.

Italia 1: Interstellar, il film di Christopher Nolan ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.099.000 spettatori pari al 6.6% di share. Nel cast: Ellen Burstyn, Matthew McConaughey.

La7: Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi e Marco Dambrosio ha informato e divertito una media 800.000 spettatori pari a 5.2% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, il talent show condotto da Lodovica Comello ha incollato alla tv una media di 324.000 spettatori. Share dell’1.5%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza, il meglio del one man show con protagonista Maurizio Crozza ha divertito una media di 612.000 spettatori per l’2.9 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 4 giugno

RAI 1

Oggi è un altro giorno: 1.681.000 spettatori per il 13.9% di share.

1.681.000 spettatori per il 13.9% di share. Il Paradiso delle Signore: 1.202.000 spettatori per il 13.2% di share.

1.202.000 spettatori per il 13.2% di share. La vita in diretta: 1.819.000 spettatori per il 20.5% di share.

CANALE 5