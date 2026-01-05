Ascolti tv di domenica 4 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Prima di noi vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 4 gennaio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?

Rai 1: Prima di noi, la serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori ha appassionato 2.570.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Su Rai 2: Mamma qui comando io, il film del 2023 diretto Federico Moccia ha divertito 725.000 spettatori (3.9% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.480.000 spettatori pari al 8.4% di share.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 900.000 spettatori con il 7% di share.

Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha attirato l’attenzione di 2.433.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Italia 1: Forrest Gump, il film cult del 1994 con protagonista Tom Hanks ha emozionato 988.000 spettatori con il 6.2%.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 535.000 spettatori con il 3.3%.

Tv8: La bella e la bestia, film del 2014 diretto da Christophe Gans con protagonisti Vincent Cassel e Léa Seydoux ha appassionato 514.000 spettatori con il 3.1% di audience.

Nove: Che tempo che fa – Best Of, il programma di Fabio Fazio ha intrattenuto 263.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.703.000 spettatori con il 23.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.146.000 spettatori con il 26.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 gennaio 2026

RAI 1

Domenica In : 2.138.000 spettatori con il 16% nella prima parte di circa mezz’ora e 1.846.000 spettatori con il 15.7 % nella seconda parte di circa un’ora e mezzo (I Saluti di Mara a 1.794.000 e il 15.4%);

: spettatori con il nella prima parte di circa mezz’ora e spettatori con il % nella seconda parte di circa un’ora e mezzo (I Saluti di Mara a 1.794.000 e il 15.4%); Da noi…a ruota libera: 2.236.000 spettatori con il 16.7%.

Canale 5