Ascolti tv mercoledì 4 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” vs “Una nuova vita”. Auditel del 4 febbraio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” contro “Una nuova vita”. Chi ha vinto?
Rai 1: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la seconda ed ultima puntata della miniserie televisiva italiana con protagonisti Lino Guanciale e Ninni Bruschetta ha incollato alla tv 3.894.000 spettatori pari allo 22.3% di share.
Su Rai 2: What’s Love?, film del 2022 diretto da Shekhar Kapur con Lily James ha appassionato 563.000 spettatori pari al 3.1%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.328.000 spettatori pari allo 8.1% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 539.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: Una nuova vita, la seconda puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha coinvolto 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%.
Italia 1: Inter-Torino, i quarti di finale di Coppa Italia hanno incollato alla tv 2.461.000 spettatori con il 12.3% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 1.152.000 spettatori con il 6.3%.
Tv8: Mia moglie per finta, il film del 2011 diretto da Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston ha divertito 525.000 spettatori con il 2.9% di share.
Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 324.000 spettatori (1.8%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino: 5.187.000 spettatori con il 24.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.818.000 spettatori con il 22.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.785.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:31 e 1.746.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.627.000 spettatori con il 16.8% di share;
- Vita in diretta: 1.775.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.275.000 spettatori con il 19.3% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Beautiful: 2.158.000 spettatori con il 16.9% di share;
- Io Sono Farah: 2.147.000 telespettatori pari al 17.2%;
- Forbidden Fruit: 2.401.000 telespettatori pari al 19.9%;
- Uomini e donne: 2.466.000 spettatori con il 22.9% di share.
- La forza di una donna: 2.190.000 telespettatori pari al 22.5%;
- Amici: 1.552.000 telespettatori pari al 16.1%;
- Dentro la notizia: 1.624.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 1.772.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.