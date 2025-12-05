Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Un professore 3” contro “Umberto Tozzi – La grande festa“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 4 dicembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Un Professore 3 vs Umberto Tozzi – La grande festa. Auditel ieri sera, 4 dicembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un professore 3″ vs “Umberto Tozzi – La grande festa”. Chi ha vinto?

Rai 1: Un Professore 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori (0.00%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato all’attualità e casi di cronaca nera ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha incuriosito 0.000.000 spettatori al 0.00% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Canale 5: Umberto Tozzi – La grande festa, il concerto – evento del cantautore di Gloria e Ti Amo ha fatto cantare 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Italia 1: Lazio-Milan, gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025 hanno appassionato 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% dishare.

Tv8: X Factor, la finale del talent show musicale ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Nove: Ammutta Muddica, il quinto spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Silvana Fallisi ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5