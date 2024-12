Ascolti tv di mercoledì 4 dicembre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie” contro “This is me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2024? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie vs This is me. Auditel del 4 dicembre 2024

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie” contro “This is me”. Chi ha vinto?

Rai 1: Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie, la commedia francese diretta da Philippe de Chauveron cn Christian Clavier, Chantal Lauby e Ary Abittan ha divertito 0.000.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Su Rai 2: Stucky, la nuova serie tv diretta da Valerio Attanasio con protagonista Giuseppe Battiston ha appassionato 1.466.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e persone scomparse presentato da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.634.000 spettatori pari allo 9.9% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di informazione ed attualità condotto da Mario Giordano ha informato 685.000 telespettatori pari ad uno share del 4.8%.

Canale 5: This is me, l’ultima puntata dello show-evento legato ad Amici, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin ha interessato 3.034.000 spettatori con uno share del 21.3%.

Italia 1: Fiorentina-Empoli, la partita di Coppa Italia 2024 2025 ha incollato alla tv 1.827.000 con uno share del 8.25%.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo alla scoperta della giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 1.183.000 spettatori con il 7.1%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione per eleggere il migliore ha incuriosito 387.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: La Corrida, la nuova edizione del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha intrattenuto 996.000 spettatori (5.4%).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 dicembre 2024

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Il Paradiso delle Signore conquista 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

conquista spettatori con il %; La vita in diretta: 0.000.000 telespettatori con uno share pari al 0.00%.

CANALE 5