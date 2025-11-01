Ascolti tv di venerdì 31 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 ottobre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show vs Tradimento. Auditel ieri sera, 31 ottobre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.910.000 spettatori pari al 19.9% di share.



Rai 2: Assassinio a Venezia, il film del 2023 diretto e interpretato da Kenneth Branagh ha tenuto sulle spine 664.000spettatori (3.9%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha raccolto 462.000 spettatori con il 3.2%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha fatto compagnia a 1.157.000 spettatori con il 9.3% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.228.000 spettatori con uno share del 16%.

Italia 1: Land of bad, il film del 2024 co-scritto e diretto da William Eubank con Russell Crowe ha tenuto col fiato sospeso 1.114.000 spettatori (share 6.7%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha registrato 747.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha appassionato 436.000 spettatori con il 2.8% di share.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 862.000 spettatori con uno share del 5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.440.000 spettatori con 23.2% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.720.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 ottobre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con lo 0.00 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con lo 0.00 %;

: spettatori con lo %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5