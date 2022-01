Ascolti tv di venerdì 31 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’anno che verrà” contro “Capodanno in Musica“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 dicembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘L’anno che verrà’ di Amadeus doppia il ‘Capodanno in Musica’ di Federica Panicucci.

Rai 1: L’anno che verrà, lo show di Capodanno condotto da Amadeus accompagna i telespettatori nel passaggio all’anno nuovo facendo compagnia a 6.453.000 spettatori. Share dello 33.3%.

Su Rai 2: Gli Aristogatti, il film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman ha appassionato 1.594.000 spettatori (share al 7.8%).

Rai 3: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che si tiene a Monte Carlo e che premia i migliori artisti circensi del mondo ha registrato 1.585.000 spettatori. Share del 7.8%.

Rete 4: Le Comiche, il film italiano del 1990 diretto da Neri Parenti ha divertito 470.000 spettatori. Share 2.3%. Nel cast: Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.

Canale 5: Capodanno in Musica, lo show condotto da Federica Panicucci ha fatto brindare al nuovo anno 3.055.000 spettatori. Share del 16.7%.

Italia 1: Pulp Fiction, il film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman ha tenuto col fiato sospeso 605.000 spettatori pari al 3% di share.

La7: Parenti Serpenti, il film capolavoro di Mario Monicelli ha fatto riflettere 478.000 spettatori pari allo 2.4% di auditel. Nel cast: Paolo Panelli, Alessandro Haber, Marina Confalone.

Tv8: Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities, un vero kolossal con acrobazie mozzafiato ha attirato l’attenzione di 240.000 spettatori. Share dell’1.2%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show del geniale Maurizio Crozza ha strappato un sorriso 331.000 spettatori per 1.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 dicembre 2021

RAI 1

Un gioioso Natale : 1.498.000 spettatori con il 10.3%.

: 1.498.000 spettatori con il 10.3%. Techetechetè : 1.428.000 spettatori con il 11.2% di share.

: 1.428.000 spettatori con il 11.2% di share. Natale tra le Stelle: 1.519.000 spettatori con il 10.2% di share.

CANALE 5