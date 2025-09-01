Ascolti tv di domenica 31 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con l’attrice Vanessa Scalera hanno tenuto col fiato sospeso 1.916.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Su Rai 2: Basket: Europei Maschili, il match Bosnia Erzegovina-Italia ha interessato 802.000 spettatori (5.4% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha informato 940.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Rete 4: Freedom – Oltre il confine, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia del nostro Paese ha registrato 577.000 spettatori con il 4.6% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno attirato l’attenzione di 1.899.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: Tu la conosci Claudia?, il film del 2004 diretto da Massimo Venier, con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi ha raccolto 709.000 spettatori e lo 5.1% di share.

La7: Diana – La storia segreta di Lady D, il film del 2013 diretto da Oliver Hirschbiegel con protagonista Naomi Watts ha coinvolto 289.000 spettatori con il 2.1%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana trasmessa su TV8, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi ha appassionato 314.000 spettatori con il 2.4% di audience.

Nove: La Corrida, il programma televisivo italiano di genere talent show e varietà condotto da Amadeus ha divertito 435.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 agosto 2025

RAI 1

Domenica In : 1.119.000 spettatori con il 11.3 % di share;

: spettatori con il di share; Canzone segreta: 1.051.000 spettatori con il 12.2% di share.

Canale 5