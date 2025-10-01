Ascolti tv di martedì 30 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno Mamma 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 30 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Buongiorno mamma 3. Auditel del 30 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano“ contro “Buongiorno Mamma 3”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno incuriosito 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha raccolto 606.000 spettatori pari al 3.8% di audience.

Rai 3: Io capitano, il film del 2023 diretto da Matteo Garrone ha emozionato 511.000 spettatori con il 3% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 540.000 telespettatori pari ad uno share del 5.2%.

Canale 5: Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Raoul Bova ha coinvolto 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: The Protegè, il film del 2021 diretto da Martin Campbell ha tenuto col fiato sospeso 1.008.000 spettatori con il 5.8% di share.

La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.271.000 spettatori con 8.3%.

Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.6% di share.

Nove: E’ già ieri, il film del 2004 diretto da Giulio Manfredonia e interpretato da Antonio Albanese ha appassionato 281.000 spettatori (pari al 1.6% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.537.000 spettatori con il 22.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.872.000 spettatori con il 23.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 settembre 2025

RAI 1

La volta buona raccoglie 1.269.000 spettatori con il 14.7 %;

raccoglie spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.322.000 spettatori con il 16.8 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.839.000 spettatori con un 21.6% di share.

CANALE 5