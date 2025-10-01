Ascolti tv di martedì 30 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno Mamma 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 30 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno incuriosito 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share.
Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha raccolto 606.000 spettatori pari al 3.8% di audience.
Rai 3: Io capitano, il film del 2023 diretto da Matteo Garrone ha emozionato 511.000 spettatori con il 3% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 540.000 telespettatori pari ad uno share del 5.2%.
Canale 5: Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Raoul Bova ha coinvolto 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%.
Italia 1: The Protegè, il film del 2021 diretto da Martin Campbell ha tenuto col fiato sospeso 1.008.000 spettatori con il 5.8% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.271.000 spettatori con 8.3%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.6% di share.
Nove: E’ già ieri, il film del 2004 diretto da Giulio Manfredonia e interpretato da Antonio Albanese ha appassionato 281.000 spettatori (pari al 1.6% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.537.000 spettatori con il 22.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.872.000 spettatori con il 23.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 settembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.269.000 spettatori con il 14.7%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.322.000 spettatori con il 16.8%;
- Vita in diretta: 1.839.000 spettatori con un 21.6% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.920.000 con uno share del 16.5%;
- Beautiful: 1.896.000 telespettatori con uno share del 16.5%;
- Forbidden Fruit: 2.151.000 spettatori e il 19.7% di share;
- Uomini e Donne: 2.276.000 spettatori e il 24.1% di share
- La forza di una donna: 1.996.000 spettatori e il 25%;
- Amici: 1.542.000 spettatori (20.5%);
- Dentro la notizia: 1.305.000 spettatori pari al 17.5% nella prima parte e 1.237.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.