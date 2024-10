Ascolti tv di lunedì 30 settembre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La serie tv “Brennero” contro il Reality Show “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 settembre 2024? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Brennero vs Grande Fratello. Auditel ieri sera, 30 settembre 2024

Sfida Rai1 e Canale 5: “Brennero” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Brennero, la nuova serie tv gialla con Elena Radonicich e Matteo Martari ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Lo spaesato, il people comedy di Teo Mammucari ha divertito 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rai 3: Lo stato delle cose, il nuovo programma condotto da Massimo Giletti ha interessato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: Quarta Repubblica, il talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha incuriosito 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Grande Fratello, la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Colombiana, il film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson ha appassionato 0.000.000 con uno share del 0.00%.

La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: L’uomo sul treno – The Commuter, il film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Renato Zero – Autoritratto, il concerto evento Autoritratto di Renato Zero, registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 settembre 2024

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

spettatori con il ; Sempre al tuo fianco: 0.000.000 telespettatori con uno share pari al 0.00%.

CANALE 5