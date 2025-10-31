Ascolti tv ieri, giovedì 30 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Noi del Rione Sanità” contro “Grande Fratello 2025“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 30 ottobre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Noi del Rione Sanità, la nuova serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo con Carmine Recano ha attirato l’attenzione di 2.769.000 spettatori (17.7%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha tenuto col fiato sospeso 801.000 spettatori con il 6.1% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha incollato alla tv 1.142.000 spettatori al 7.4% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 685.000 spettatori con lo 5.6% di share.

Canale 5: Grande Fratello 2025, la sesta puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha intrattenuto 1.620.000 spettatori con il 13.1% di share.

Italia 1: Vendetta, il film del 2022 diretto da Jared Cohn con Bruce Willis e Thomas Jane ha appassionato 985.000 spettatori con 5.6% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 821.000 spettatori con il 6.3% di share.

Tv8: The Karate Kid – La leggenda continua, il film del 2010 diretto da Harald Zwart ha coinvolto 336.000 spettatori con lo 2.2% di share.

Nove: Sinceramente Persia, lo show televisivo comico di Valentina Persia ha raccolto 447.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 447.000 spettatori con il 23.4 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.054.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.521.000 spettatori con 18 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.459.000 spettatori con il 17.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.283.000 spettatori con il 20.8% di share.

CANALE 5