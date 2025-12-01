Ascolti tv di domenica 30 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Carosello in Love” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Carosello in Love, il film d’amore e costume sulla Rai come madre degli italiani con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ha emozionato 2.477.000 spettatori pari al 15.3% di share.
Su Rai 2: Il giorno sbagliato, il film del 2020 diretto da Derrick Borte con protagonista Russell Crowe ha incuriosito 423.000 spettatori (2.2% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.765.000 spettatori pari al 10% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 690.000 spettatori con il 5.7% di share.
Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha strappato un sorriso 856.000 spettatori con il 6.2%.
La7: Fury, il film del 2014 scritto, diretto e co-prodotto da David Ayer con protagonista Brad Pitt ha tenuto col fiato sospeso 342.000 spettatori con il 2.1%.
Tv8: F1 GP Qatar, il gran Premio di Formula 1 ha attirato l’attenzione di 812.000 spettatori con il 4.7% di audience.
Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.351.000 spettatori con il 6.9% dalle 20:15 alle 21:50, raduna 1.901.000 spettatori con il 10.8% dalle 21:50 alle 22:54 e 990.000 spettatori con il 9.9% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.393.000 spettatori con il 22.1% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.317.000 spettatori con il 26.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 novembre 2025
RAI 1
- Domenica In: 2.497.000 spettatori con il 20.3% nella prima parte e 1.932.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.773.000 e il 15.4%)%;
- Lo Zecchino d’Oro 2025: 2.425.000 spettatori con il 16.8%.
Canale 5
- Amici: 2.989.000 spettatori (24%) di share;
- Verissimo: 2.113.000 spettatori pari al 19.1% nella prima parte e 2.210.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.