Ascolti tv di domenica 30 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Carosello in Love” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Carosello in Love, il film d’amore e costume sulla Rai come madre degli italiani con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ha emozionato 2.477.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Su Rai 2: Il giorno sbagliato, il film del 2020 diretto da Derrick Borte con protagonista Russell Crowe ha incuriosito 423.000 spettatori (2.2% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.765.000 spettatori pari al 10% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 690.000 spettatori con il 5.7% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha strappato un sorriso 856.000 spettatori con il 6.2%.

La7: Fury, il film del 2014 scritto, diretto e co-prodotto da David Ayer con protagonista Brad Pitt ha tenuto col fiato sospeso 342.000 spettatori con il 2.1%.

Tv8: F1 GP Qatar, il gran Premio di Formula 1 ha attirato l’attenzione di 812.000 spettatori con il 4.7% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.351.000 spettatori con il 6.9% dalle 20:15 alle 21:50, raduna 1.901.000 spettatori con il 10.8% dalle 21:50 alle 22:54 e 990.000 spettatori con il 9.9% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.393.000 spettatori con il 22.1 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.317.000 spettatori con il 26.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 novembre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.497.000 spettatori con il 20.3 % nella prima parte e 1.932.000 spettatori con il 17.4 % nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.773.000 e il 15.4%)%;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.773.000 e il 15.4%)%; Lo Zecchino d’Oro 2025: 2.425.000 spettatori con il 16.8%.

Canale 5