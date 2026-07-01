Ascolti tv di martedì 30 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Un amore come te“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 30 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Notti Mondiali vs Un amore come te | Auditel del 30 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Un amore come te”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, lo speciale dei Mondiali FIFA 2026 ha raccolto 2.640.000 spettatori pari allo 16.9% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha fatto compagnia a 378.000 spettatori pari allo 3.9% di Audience.

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 787.000 spettatori con il 5.2% di auditel.

Rete 4: Lo squalo, il film cult del 1975 diretto da Steven Spielberg ha tenuto col fiato sospeso 599.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.3%.

Canale 5: Un amore come te, la commedia romantica turca con protagonista Burak Özçivit ha emozionato 1.688.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Italia 1: Vi presento i nostri, il film del 2010 diretto da Paul Weitz con protagonisti Ben Stiller e Robert De Niro ha incuriosito 833.000 spettatori con il 5.5%.

La7: Destini incrociati, il film del 1999, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford e Kristin Scott Thomas ha apassionato 484.000 spettatori e il 3.4% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha interessato 384.000 spettatori con il 2.6% di share.

Nove: Sinceramente Persia, il one-MILF show, l’esilarante spettacolo di Valentina Persia ha divertito 438.000 spettatori (pari al 3% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.927.000 spettatori con il 23.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.951.000 spettatori con il 23.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 giugno 2026

RAI 1

Le stagioni dell’amore : 882.000 spettatori con il 8.6% ;

: spettatori con il ; La Porta Magica : 638.000 spettatori con il 7.4 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 982.000 spettatori con il 12.8% nella parte Start dalle 16:12 alle 17, 1.333.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 17 alle 17:33 e 1.509.000 spettatori con il 18.4% dalle 17:34 alle 18:39..

CANALE 5