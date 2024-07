Ascolti tv di domenica 30 giugno 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Spagna-Georgia” contro “Segreti di famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 30 giugno 2024?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Spagna-Georgia” contro “Segreti di famiglia”. Chi ha vinto?

Rai 1: Spagna-Georgia, la partita di quarti di finale di Euro 2024 ha incollato alla tv 4.403.000 spettatori pari al 28.6% di share.

Su Rai 2: Il velo nuziale – L’Eredità, il film del 2022, diretto da Terry Ingram, con Alison Sweeney e Victor Webster ha fatto compagnia a 725.000 spettatori (4.7%).

Rai 3: Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 852.000 spettatori con il 5.6%.

Rete 4: La teoria del tutto, il film del 2014 diretto da James Marsh con protagonista Eddie Redmayne ha emozionato 399.000 spettatori con il 3.1% di share.

Canale 5: Segreti di famiglia, il serial televisivo drammatico turco ha appassionato 1.683.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Italia 1: Tu la conosci Claudia?, il film del 2004 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier ha fatto compagnia a 844.000 spettatori con il 5.8% di share

La7: Il Socio, il film thriller del 1993, diretto da Sydney Pollack, con Tom Cruise e Gene Hackman ha tenuto col fiato sospeso 323.000 spettatori con il 2.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, i momenti migliori dell’ultima edizione del talent show televisivo hanno intrattenuto 344.000 spettatori con il 2.6%.

Nove: Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani ha incuriosito 371.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 giugno 2024

RAI 1

Canale 5