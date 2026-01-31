Ascolti tv di venerdì 30 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “Colpa dei sensi”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 30 gennaio 2026?

Rai1: Tali e Quali, la finale del varietà condotto da Nicola Savino ha incollato alla tv 2.608.000 spettatori pari al 18.3% di share.



Rai 2: Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, il film diretto da Neill Blomkamp che racconta la storia dell’adolescente Jann Mardenborough ha coinvolto 538.000 spettatori (3.4%).

Rai 3: The New Toy, il film del 2022, diretto da James Huth – remake di un film del 1976 di Francis Veber – ha interessato 449.000 spettatori con il 2.6%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.245.000 spettatori con il 10% di share.

Canale 5: Colpa dei sensi, la nuova fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik ha appassionato 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7%.

Italia 1: Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, il film del 2006 diretto da Gore Verbinski con Johnny Depp e Orlando Bloom ha tenuto col fiato sospeso 930.000 spettatori (share 6.1%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha raccolto 947.000 spettatori e il 7.1%.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha incuriosito 355.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso 497.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 gennaio 2026

