Ascolti tv di lunedì 30 gennaio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Black Out Vite sospese” contro “Grande Fratello Vip 2022“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 gennaio 2023?

Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata prestando attenzione, in modo particolare, a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Black Out Vite sospese vs Grande Fratello Vip 7. Auditel ieri sera, 30 gennaio 2023

Sfida Rai1 e Canale 5: “Black Out Vite sospese” perde di poco contro il “GF VIP 7”.

Rai 1: Black Out Vite sospese, la serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna con protagonista Alessandro Preziosi ha tenuto col fiato sospeso 3.730.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del programma condotto da Max Giusti ha incuriosito 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Rai 3: Report, le inchieste di Sigfrido Ranucci e della squadra di Report hanno attirato l’attenzione di 2.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%.

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti ha informato 659.000 spettatori con il 4.3% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 7, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto compagnia a 2.698.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Italia 1: Fast & Furious 8, il film diretto da F. Gary Gray, il primo episodio dell’era post-Walker, ha tenuto col fiato sospeso 1.403.000 spettatori pari al 7.5% di share.

La7: Eden – Un pianeta da salvare, il programma condotto da Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro paese ha interessato 347.000 spettatori con uno share del 2%.

Tv8: Flight, il film del 2012 diretto da Robert Zemeckis con Denzel Washington ha coinvolto 225.000 spettatori con il 1.2% di audience.

Nove: Ex – Amici come prima, film del 2011, sequel di Ex del 2009 di Fausto Brizzi, diretto e co-sceneggiato da Carlo Vanzina con protagonisti Vincenzo Salemme ed Enrico Brignano ha divertito 311.000 spettatori con il 1.6% di share.

CANALE 5