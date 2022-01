Ascolti tv di domenica 30 gennaio 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La sposa” contro “Avanti un altro pure di sera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 30 gennaio 2022?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La sposa vs Avanti un altro pure di sera. Auditel ieri sera, 30 gennaio 2022

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘La sposa’ chiude con più di 7 milioni di telespettatori e uno share del 31.8%.

Rai 1: La sposa, la terza ed ultima puntata della miniserie ambientata negli anni ’60 con protagonista Serena Rossi coinvolto alla tv 6.925.000 spettatori. Share dello 31.8%.

Su Rai 2: CSI Las Vegas, la serie televisiva con protagonisti gli agenti della squadra scientifica della polizia di Las Vegas ha appassionato 741.000 spettatori (share al 3.1%).

Rai 3: Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ha incollato alla tv 2.527.000 spettatori. Share del 10.1%.

Rete 4: Controcorrente, il programma di approfondimento politico, di cronaca e attualità condotto da Veronica Gentili ha registrato 685.000 spettatori. Share 3.9%.

Canale 5: Avanti un altro pure di sera, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella versione serale ha divertito 2.689.000 spettatori. Share del 12.1%.

Italia 1: Deadpool 2, il film del 2018 diretto da David Leitch, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, ha tenuto col fiato sospeso 996.000 spettatori con lo 4.4% di share. Nel cast: Ryan Reynlods, Josh Brolin, Morena Baccarin.

La7: In onda in prima serata, l’approfondimento dei temi del giorno con Concita De Gregorio e David Parenzo ha informato 903.000 spettatori con il 3.7% di auditel.

Tv8: Un amore inaspettato, il film del 2016 diretto da Don McBrearty, con Autumn Reeser, Vanessa Matsui ha emozionato 298.000 spettatori. Share del 1.3%.

Nove: The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, lo spettacolo teatrale portato in scena per celebrare i 25 anni di carriera del trio ha divertito 547.000 spettatori per lo 2.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 gennaio 2022

RAI 1

Domenica In : 3.355.000 spettatori con lo 20.5% di Auditel nella prima, 3.035.000 spettatori (20.4%) nella seconda.

: 3.355.000 spettatori con lo 20.5% di Auditel nella prima, 3.035.000 spettatori (20.4%) nella seconda. Da noi a ruota libera: 2.478.000 spettatori con il 14.9% di share.

CANALE 5